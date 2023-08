Zaporijia frappée, opération anti-corruption, enfants déportés... Le point sur la situation en Ukraine

Attaque ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a affirmé, tôt samedi, avoir déjoué une tentative d'attaque de vingt drones ukrainiens ciblant des objectifs sur la péninsule de Crimée. "[Dans la nuit de vendredi à samedi], une tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev par vingt drones contre des objectifs sur le territoire de la péninsule de Crimée a été déjouée", indique le ministère de la Défense sur Telegram. Quatorze drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne et six autres par des moyens de guerre électronique, a-t-il précisé. L'attaque n'a fait aucune victime et n'a causé aucun dommage, ajoute le ministère de la Défense.

Frappes en série. Vendredi, l'armée russe avait revendiqué avoir frappé des "mercenaires étrangers" à Zaporijia, au lendemain d'une frappe contre un hôtel ayant tué au moins une personne et fait 14 blessés dans cette ville du sud de l'Ukraine. Par ailleurs, un enfant de huit ans a été tué vendredi par un missile hypersonique russe dans la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine, une partie du pays rarement visée et située à des centaines de kilomètres du front.

Sur le front. L'armée russe affirme avoir de nouveau "amélioré" ses positions dans le nord-est de l'Ukraine, où l'offensive des troupes de Moscou avait poussé la veille les autorités à procéder à des évacuations de civils. Les forces russes ont notamment amélioré leurs positions près des villages d'Olchana et de Perchotravnevé, dans la région de Kharkiv, selon la même source.