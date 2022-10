Viols en Ukraine : l'ONU dénonce une "stratégie militaire" et des "violences très brutales"

Selon la représentante, les premiers cas de violences sexuelles ont fait surface "trois jours après le début de l'invasion de l'Ukraine", le 24 février dernier. L'ONU a depuis vérifié "plus d'une centaine de cas" de viols et agressions sexuelles en Ukraine depuis le début de la guerre, mais "ce n'est pas une question de chiffres", a insisté Pramila Patten. "Il est très compliqué d'avoir des statistiques fiables pendant un conflit actif, et les chiffres ne vont jamais refléter la réalité, parce que les violences sexuelles sont un crime silencieux, le moins signalé et le moins condamné", souligne-t-elle, évoquant la peur des représailles et de la stigmatisation. "Les cas signalés ne représentent que le sommet de l'iceberg".

Les victimes sont prioritairement des femmes et des filles, mais aussi des garçons et des hommes, indique la responsable onusienne, citant le rapport fin septembre de la commission d'enquête internationale indépendante (créée par une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu). Ce rapport "a confirmé des crimes contre l'humanité commis par les forces russes, et selon des témoignages recueillis, l'âge des victimes de violences sexuelles varie de 4 ans à 82 ans. Il y a beaucoup de cas de violences sexuelles sur des enfants, qui sont violés, torturés et séquestrés", souligne-t-elle.