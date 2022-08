Zaporijia déconnectée, indignation après la frappe meurtrière sur Tchaplyne… Le point sur la situation en Ukraine

Un tribunal international en Ukraine. Selon Andriï Smirnov, le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, Kiev a pour but de créer un tribunal international. Ce dernier, qui devrait voir le jour dès l'année prochaine, aura pour but d'y juger le président russe, Vladimir Poutine, et les responsables de l'invasion de l'Ukraine, qui dure depuis le 24 février dernier. "C'est la seule option pour que soient tenus rapidement responsables les criminels qui ont démarré la guerre contre l'Ukraine. La meilleure, la plus rapide et la plus efficace", a indiqué le haut responsable.