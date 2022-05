Zelensky au Forum économique mondial, 87 morts dans un bombardement russe à Desna... Le point sur la situation en Ukraine

Participation de Volodymyr Zelensky au Forum économique mondial. Ce lundi, lors d'une visioconférence à l'ouverture du sommet de Davos en Suisse, le chef de l'État ukrainien a exhorté les dirigeants politiques et économiques mondiaux à prendre les sanctions "maximum" et à ne plus avoir "aucun commerce avec la Russie". Il a réclamé davantage d'armes pour son pays : "L'Ukraine a besoin de toutes les armes que nous demandons, pas seulement de celles qui ont été fournies". Lors d'une réunion virtuelle du "Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine", 44 pays ont ainsi discuté de l'assistance militaire à apporter à l'Ukraine. 20 d'entre eux se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine, tandis que d'autres entraîneront l'armée ukrainienne, a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.

Olena Zelenska alerte l'OMS. Dans le même temps, l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska, a interpellé, lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les "horreurs" inimaginables causées par les forces russes en Ukraine. "L'OMS s'est engagée à protéger les droits de l'Homme les plus essentiels à la vie et à la santé", mais, "aujourd'hui", ceux-ci "sont violés en Ukraine", a-t-elle asséné. "Aucun Ukrainien, qu'il soit adulte ou enfant, ne peut être sûr qu'il se réveillera demain" et qu'un missile n'atteindra pas sa maison. "Les médecins ne peuvent pas être sûrs que leurs ambulances ne seront pas bombardées". Elle a également évoqué les conséquences à long terme de la guerre, en particulier sur le plan de la santé mentale, un défi que son pays entend relever avec le soutien de l'OMS.

À Tokyo, Joe Biden maintient la pression. En déplacement dans la capitale japonaise, le président américain Joe Biden a, lui aussi, maintenu la pression sur Moscou, rappelant que la Russie devait "payer un prix à long terme" en matière de sanctions imposées par les États-Unis et ses alliés occidentaux, au regard de la "barbarie en Ukraine". "Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine", a développé le président américain. Car si "les sanctions n'étaient pas maintenues à de nombreux égards, alors quel signal cela enverrait-il à la Chine sur le coût d'une tentative de prise de Taïwan par la force ?" En raison de ces sanctions, de nombreuses multinationales américaines, comme McDonald's la semaine dernière, ont quitté la Russie. À celles-ci, s'est ajouté ce lundi, le géant Américain Starbucks qui a annoncé la fermeture imminente de 130 cafés dans le pays.