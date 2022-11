Pannes d'électricité, un bébé tué dans une maternité...Le point sur la situation en Ukraine

Des tirs russes sur les infrastructures ukrainiennes mercredi ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts, provoquant la déconnexion de trois centrales nucléaires et affectant jusqu'à la Moldavie voisine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi dénoncé un "crime contre l'humanité".

Frappes russes. Selon l'armée de l'air ukrainienne, mercredi, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine, dont 51 ont été abattus, et envoyé cinq drones kamikazes. Ces tirs ont notamment visé des infrastructures stratégiques. Selon un bilan communiqué par le chef de la police ukrainienne, Igor Klymenko, six morts et 36 blessés sont à déplorer après ces rappes.

Conséquences. Des infrastructures énergétiques ont touchées et l'approvisionnement en eau a été "suspendu dans tout Kiev" à cause des bombardements. Des travaux ont permis dans la soirée de rétablir le courant sur la rive droite de Kiev, selon les autorités régionales. De plus, trois centrales nucléaires ont été "déconnectées" du réseau électrique, sans entraîner à ce stade de conséquences sur le niveau de radiation. À noter que l'approvisionnement de celle de Zaporijjia (sud), occupée par les Russes, a été stoppé.

La Moldavie touchée. La Moldavie, déjà en proie à d'importants problèmes énergétiques causés par la guerre en Ukraine, a été victime de "pannes d'électricité massives", a déploré son vice-Premier ministre, Andreï Spinu.