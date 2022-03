Près de 7000 scientifiques russes s'élèvent contre l'invasion de l'Ukraine

Se dresser contre le pouvoir en place cause souvent du tort en Russie. Pourtant, près de 7000 scientifiques, mathématiciens et universitaires n'ont pas hésité à adresser une lettre ouverte au chef du Kremlin Vladimir Poutine pour protester contre la guerre en Ukraine. "Nous, scientifiques et journalistes scientifiques travaillant en Russie, protestons fermement contre l'invasion militaire de l'Ukraine lancée par l'armée russe", ont-ils écrit dans ce courrier publié par le site trv-science.ru news.