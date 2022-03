Des dizaines de milliers d'internautes réservent des locations en Ukraine sur Airbnb pour aider la population

"Les associations envoient des médicaments, des couvertures, des vivres… Moi j’ai pensé qu’en réservant chez l’habitant, cela permettrait de donner de l’argent directement à quelqu’un qui en a grand besoin", a confié au Parisien l'une de ces utilisatrices, Marielle Terouinard, qui a loué une chambre dans un des quartiers les plus pauvres de Kharkiv, la deuxième ville du pays actuellement assaillie par les bombardements. "C’est une petite goutte d’eau dans l’océan mais c’est le geste qui compte", estime celle qui n'a aucune nouvelle de cet hôte ukrainien et ne sait pas s'il est "encore en vie".

L'initiative est aussi internationale. Du côté du Canada, Meghan Bamford et de son mari ont réservé plusieurs logements, notamment dans les villes assiégées de Kiev et de Kharkiv. "Si on m'avait dit il y a cinq ans qu'Airbnb deviendrait une forme de communication viable en temps de guerre, j'aurais trouvé ça dingue", a-t-elle constaté auprès de l'AFP, affirmant que le couple a fait des contributions de 20 à 30 dollars par nuit pour chaque lieu réservé. "C'est une leçon d'humilité de vivre au Canada, bien à l'abri et dans le confort, et de discuter avec ces gens qui sont au milieu de ce qu'on voit partout (dans les médias, ndlr)."