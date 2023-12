315.000 soldats tués ou blessés depuis février 2022, le lourd bilan de l'armée russe en Ukraine

Le nombre de soldats russes blessés ou tués depuis le début de la guerre en Ukraine est estimé à 315.000, selon Washington. Le bilan matériel serait, lui aussi, édifiant, avec des centaines de blindés détruits.

Un très lourd tribut payé par les soldats russes. Selon les services de renseignements américains, environ 315.000 Russes ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre en février 2022. Un document déclassifié, transmis au Congrès à l'occasion de la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a mis en lumière le terrible bilan humain de la guerre côté russe, mais pas que. En effet, sur le plan matériel, la guerre coûte également cher à la Russie, qui a perdu 2200 blindés sur les 3500 qu'elle possédait avant le début de la guerre. Autre bilan, sur une période plus récente : l'actuelle poussée russe dans le sud et l'est de l'Ukraine depuis octobre a coûté à Moscou quelque 13.000 soldats morts ou blessés et plus de 220 véhicules perdus.

Des milliers de réservistes mobilisés

Si la Russie n'a jamais indiqué combien d'hommes elle avait engagé en Ukraine depuis février 2022, ni véritablement communiqué sur ses pertes, on sait en revanche l'ampleur de la campagne de recrutement en cours dans le pays. Environ 385.000 personnes se sont en effet enrôlées dans l'armée depuis le 1er janvier 2023, a indiqué le 25 octobre l'ex-président russe Dmitri Medvedev, numéro deux du Conseil de sécurité russe.

Après avoir mobilisé quelque 300.000 réservistes à partir de septembre 2022, les autorités russes, malgré des pertes importantes en Ukraine, ont évité de décréter une nouvelle mobilisation. À la place, l'armée russe mène depuis le printemps 2023 une vaste campagne de recrutement volontaire, à grand renfort de publicités dans les rues et sur Internet, en promettant des salaires et avantages sociaux et bancaires particulièrement alléchants aux futurs soldats.

Si le chiffre de 315.000 blessés ou tués venait à se confirmer, il montrerait les pertes militaires abyssales de Moscou. En juillet 2022, les agences de renseignement américaine et britannique avaient indiqué estimer à environ 15.000 le nombre de soldats russes tués en Ukraine depuis le début de la guerre, cinq mois auparavant.