Bataille de Bakhmout, "sommet pour la paix"... Le point sur la situation en Ukraine

Bataille de Bakhmout. L'armée russe a revendiqué samedi des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois et où les forces de Moscou ont lentement progressé jusqu'à en contrôler la majeure partie. "Les unités d'assaut de Wagner ont progressé avec succès", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, faisant état des "combats les plus violents" du front. Selon lui, les troupes ukrainiennes "battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville afin de ralentir l'avancée" des forces russes.