Relations Chine-Russie et menaces du Kremlin... Le point sur la situation en Ukraine

L'Ukraine doit gagner, d'après l'Otan. Au cours de son entretien avec LCI, le chef de l'Otan a rappelé que si le Kremlin remporte la guerre, "cela sera une menace pour nous tous". "Cette victoire enverra un message aux pays autoritaires : si vous utilisez la force brutale, vous pouvez atteindre vos objectifs. Cela rendra le monde plus dangereux, et cela nous rendra plus vulnérables. C'est donc dans nos intérêts de sécurité de soutenir l'Ukraine." Ce qui ne signifie pas pour autant que les alliés de l'Otan sont en guerre contre la Russie. "Mais ils jouent un rôle clé et fournissent un soutien militaire sans précédent à l'Ukraine." "Cela ne fait pas de nous des parties au conflit", a-t-il insisté. Reste que s'il espère que ce confliut se terminera "avec une paix durable et juste cet été", il a tenu à prévenir tous les alliés : "Nous devons être prêts au long terme."