Gros plan sur le "Leopard 2", ce char allemand renommé que l'Ukraine réclame inlassablement

Le Leopard 2 a été conçu par le fabricant allemand nommé Krauss-Maffei. À partir de la fin des années 1970, il fut construit en série afin de remplacer d'anciens modèles, tels que son prédécesseur, le Leopard 1, ou le char américain M48 Patton. Le cahier des charges du Leopard 2 était complexe, puisqu'il a été conçu dans l'objectif d'allier une grande puissance de feu à une importante mobilité, sans compromettre sa capacité de protection.

Adopté par une douzaine de nations européennes, dont la Grèce et l'Espagne, on estime qu'environ 3.500 exemplaires de ce blindé ont été produits, affichant une fiche technique impressionnante. Dédié au combat, le char pèse une soixantaine de tonnes, ce qui ne l'empêche pas de réaliser des pointes à près de 70 km/h grâce à une imposante motorisation diesel de 1.500 chevaux. Il se révèle par ailleurs opérationnel sur de longues distances, avec une autonomie approchant les 450 km. Côté armement, il est doté d'un canon lisse d'un calibre de 120 mm. Enfin, d'un point de vue plus défensif, il bénéficie, comme le souligne son fabricant, d'une "protection passive intégrale". Celle-ci se montre efficace contre les mines autant que les lances-roquettes. Embarquant à son bord un équipage de quatre personnes, le Leopard 2 s'est vu doté d'outils technologiques - comme un équipement de vision nocturne - qui lui confèrent la capacité de localiser et cibler l'ennemi, y compris à longue distance.