Russie : arrestation de quatre membres d'un groupe paramilitaire pro-Ukraine accusés de préparer des attentats

Quatre militants, membres d'un groupe paramilitaire pro-Ukraine, ont été arrêtés à Saint-Pétersbourg, annoncent les services russes de sécurité (FSB), ce jeudi 14 mars. Ces hommes sont accusés d'avoir préparé des attentats en Russie et d'avoir cherché à empoisonner des soldats russes.

À travers un communiqué, le FSB a expliqué avoir "mis fin aux activités illégales à Saint-Pétersbourg d'une cellule clandestine du groupe paramilitaire ukrainien 'Corps des volontaires russes' (RDK), qui agissait dans l'intérêt du Service de renseignement ukrainien".

Des empoisonnements en préparation ?

Les sources russes font savoir que la cellule était composée de quatre habitants de Saint-Pétersbourg, et que ces derniers "envisageaient d'empoisonner avec une substance très toxique les produits d'alimentation destinés en tant qu'aide humanitaire aux soldats russes se trouvant dans la zone de l'opération" russe en Ukraine. Ces individus, apprend-on, ont tous été arrêtés.

Les militants ont également été mis en cause en raison de la "reconnaissance des sites d'infrastructure vitale et de transport (...) à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad afin d'y préparer ensuite des attentats", ajoute le communiqué du FSB.

Le groupe Corps des volontaires russes s'était notamment fait connaître en revendiquant en mars 2023 une incursion dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine. Lors de cette attaque, deux civils avaient été tués et un enfant de 11 ans avait été blessé, selon les autorités russes.