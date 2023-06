"Avancées" ou "pertes catastrophiques" de Kiev, désinformation russe… Le point sur la situation en Ukraine

Les pertes ukrainiennes sont "catastrophiques". Lors d'une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre russes, Vladimir Poutine a assuré que ses forces écrasaient la contre-offensive ukrainienne. Selon lui, Kiev a perdu "environ 25% ou peut-être 30% de l'équipement" fourni par les Occidentaux, avançant le chiffre de 160 chars et plus de 360 blindés. Côté russe, il a admis la perte de 54 chars, dont certains sont réparables. Soit, des pertes "dix fois moindres" que celle du pays voisin, a déclaré le chef du Kremlin. Des données invérifiables de sources indépendantes. C'est la deuxième fois depuis vendredi que le président russe affirme que son armée repousse l'assaut que l'Ukraine.

L'armée ukrainienne fait état "d'avancées". Si le président ukrainien avait admis lundi soir que l'offensive dans le sud et l'est pour libérer des territoires occupés par la Russie était "difficile", l'armée de Kiev réalise tout de même des percées. "De violents combats offensifs et défensifs se déroulent dans l'est et le sud de notre nation", a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, ajoutant : "Nous avons des gains, nous appliquons notre plan, et nous avançons." Une affirmation confirmée par l'Institut pour l'étude de la guerre (IFW). Selon le groupe de réflexion américain, qui s'appuie sur des données cartographiques, les forces de Kiev ont "réalisé de nouveaux gains territoriaux limités" le 13 juin.