Ukraine : le spectre du choléra menace les habitants après la destruction du barrage de Kakhovka, alerte l'OMS

Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage, mais les conséquences sont déjà dévastatrices pour les zones alentours : de nombreux villages ont été inondés, des milliers de civils évacués à la hâte et les autorités craignent également une catastrophe écologique. Outre les maladies liées à l'eau, les inondations peuvent causer des blessures, provoquer des noyades et perturber la prise de traitements, a indiqué Teresa Zakaria, expliquant que tous ces risques seraient surveillés. Selon l'Ukraine, cinq personnes sont mortes et 13 disparues depuis le début des inondations.