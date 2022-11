Centrale nucléaire de Zaporijia : la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de bombardements

La centrale de Zaporijia est de nouveau la cible de bombardements. Dimanche 20 novembre, dans la matinée, la Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement d'avoir visé le site nucléaire le plus important d'Europe, occupé militairement par l'armée russe et non loin de la ligne du front. C'est elle qui a d'ailleurs d'abord réagi, publiant un communiqué s'insurgeant que "le régime de Kiev" ne cessait ses "provocations".