Xi Jinping en Russie du 20 au 22 mars, une première depuis quatre ans

Selon un porte-parole de la diplomatie chinoise lors d'un point presse, Xi Jinping, durant cette visite, "aura un échange de vues approfondi avec le président Poutine sur les relations bilatérales et les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun". Le Kremlin a quant à lui précisé que les deux dirigeants "discuteront de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine" notamment "sur la scène internationale". Des "documents bilatéraux importants" devront par ailleurs être signés.

L'annonce d'une visite intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre les ministres chinois et ukrainien des Affaires étrangères, durant lequel le ministre chinois a fait part de ses craintes quant à une aggravation de la situation en Ukraine. "La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable", a indiqué à son interlocuteur le ministre chinois Qin Gang, selon un communiqué publié par son ministère. "Elle espère que toutes les parties garderont leur calme, feront preuve de retenue, reprendront les pourparlers de paix au plus vite et reviendront sur la voie d'un règlement politique."