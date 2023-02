"Combats acharnés" à Bakhmout, nouveau ministre de la Défense, frappes sur Kharkiv... Le point sur la situation en Ukraine

Des "combats acharnés" se sont déroulés ce dimanche à Bakhmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine, et Kiev réclame avec insistance aux Occidentaux des avions de combat face à une situation militaire de plus en plus difficile. Oleksiï Reznikov, encore en poste à la tête du ministère de la Défense, a critiqué les "réticences" à livrer de tels appareils à son pays, ce qui va "coûter plus de vies" aux Ukrainiens. Il a dans le même temps promis que les armes de longue portée devant être

prochainement fournies à l'Ukraine ne serviraient pas à viser le territoire russe, mais seulement les zones occupées, pour répondre aux réticences occidentales.

Reznikov a dit s'attendre à un assaut russe d'envergure au mois de février. Selon lui, les Russes ont déplacé leurs centres de commandement et leurs entrepôts de munitions de façon à rendre plus difficiles les frappes ukrainiennes destinées à rompre leurs lignes logistiques. Pour parer à cela, les Américains se sont engagés à fournir des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée des tirs ukrainiens. Et une série de pays occidentaux, dont les États-Unis, mais aussi la France et, après quelques hésitations, l'Allemagne vont envoyer des chars lourds à Kiev, qui espère par ailleurs passer à l'offensive.

Cinq personnes ont été blessées ce dimanche dans deux frappes russes sur le centre de Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne, dans le nord-est, selon les autorités régionales. Les troupes russes auraient tiré deux missiles S-300 sur la ville, qui ont endommagé des immeubles résidentiels.