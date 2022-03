Ukraine : comment parler de la guerre à ses enfants ?

Peut-on en parler à tout âge ?

Oui, c'est faisable, selon moi, à condition d'adapter le niveau de langage. On ne va pas parler de la guerre de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un enfant de 11 ans. Avant 7 ans, il faut vraiment avoir un vocabulaire très simple en utilisant des mots comme "gentils" et "méchants". Il ne faut en revanche pas hésiter à utiliser le mot "guerre", qui n'aura, de toute façon pas, la même symbolique que celle qu'elle peut avoir pour un adulte. Les enfants se font la guerre à la récré et ce ne signifie pas forcément pour eux des bombardements et des bâtiments en ruine. Ça ne doit pas être un mot tabou.