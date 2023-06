Offensive "difficile", bilan des inondations alourdi... Le point sur la situation en Ukraine

L'offensive tant attendue de l'armée ukrainienne "difficile". Kiev affirme ce lundi avoir repris sept villages aux forces russes, depuis ce week-end. "Sept villages ont été libérés", a annoncé la vice-ministre de la Défense Ganna Malyar sur le réseau social Telegram, évoquant plusieurs localités reprises dans la région de Zaporija. "La superficie du territoire repassé sous notre contrôle s'élève à 90 kilomètres carrés", ajoute-t-elle.

"Les combats sont difficiles, mais nous progressons, et c'est très important", a affirmé le président Volodymyr Zelensky, dans son adresse quotidienne. "Les pertes ennemies sont exactement au niveau dont nous avons besoin", a-t-il encore indiqué, en saluant le retour du drapeau ukrainien dans des "territoires nouvellement libérés". Et d'ajouter : "La météo n'est pas favorable -la pluie rend notre tâche plus difficile- mais la force de nos soldats donne de bons résultats".

Le bilan des inondations en hausse. Les autorités ukrainiennes ont donné lundi soir un bilan revu à la hausse des pertes humaines provoquées par les inondations après la destruction d'un barrage de Kakhovka. "Nous en sommes à dix morts à Kherson et dans sa région... Nous avons aussi 41 portés disparus", a annoncé le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klymenko sur le réseau social Telegram.