Zelensky au G20, menace d'une "nouvelle guerre froide"... Le point sur la situation en Ukraine

CONTRE "UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE". Lors de l'ouverture du sommet du G20 à Bali, le président indonésien Joko Widodo a appelé les chefs d'États et de gouvernements présents à "mettre fin à la guerre", lançant une mise en garde face au risque d'une "nouvelle guerre froide". Alors que l'actualité est dominée par l'invasion russe de l'Ukraine, le président indonésien a déclaré qu' : "Être responsable signifie aussi que nous devons mettre fin à la guerre". "Nous ne devons pas diviser le monde en plusieurs camps. Nous ne devons pas laisser le monde basculer dans une nouvelle guerre froide", a-t-il ajouté, insistant : "Les yeux du monde entier sont braqués sur nous (...) Nous ne devons pas échouer".

LE G20 CONDAMNERA L'OFFENSIVE RUSSE ? Selon un haut responsable américain, le G20 publiera un communiqué dans lequel "la plupart" des membres du groupe condamneront fermement l'offensive russe en Ukraine. "Je pense que vous allez voir que la plupart des membres du G20 vont dire clairement qu'ils condamnent la guerre menée par la Russie en Ukraine, et qu'ils voient la Russie comme la cause principale des souffrances économiques et humanitaires immenses dans le monde", a-t-il indiqué à des journalistes sous couvert de l'anonymat.

VOTE DE l'ONU POUR UN FONDS D'INDEMNISATION. L'Assemblée générale des Nations unies a voté ce lundi une résolution appelant à la mise en place d'un mécanisme de réparations par la Russie des destructions humaines et matérielles causées par son invasion de l'Ukraine. L'ONU veut que la Russie "assume les conséquences" du conflit qu'elle a initié. Pour autant, ce vote est une simple prise de position et n'oblige en rien Moscou à suivre cette résolution.