Ukraine : des communications non cryptées de l'armée russe rendues publiques

Bien que des centaines d'heures d'enregistrements soient disponibles, le New York Times s'est concentré sur les enregistrements provenant des premières 24 heures de l'assaut russe de la petite ville de Makariv, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev, et de ses alentours. À eux seuls, ils illustrent les difficultés de l'armée russe sur le terrain. "Nous reculons de la localité de Motijine et nous faisons marche-arrière. Laissons derrière nous un blindé endommagé. Over", peut-on ainsi entendre.

Parfois, des soldats semblent presque céder à la panique sur les ondes. "Ma situation est très tendue", annonce l'un d'eux. "Des tanks sont à l'approche et je ne sais pas à qui ils appartiennent. Je n'arrive pas à les identifier", poursuit-il en affirmant que des coups de feu sont échangés dans toutes les directions. "Je ne serai pas capable de conduire jusque-là. Il y a des coups de feu sur la route et j'ai été visé", ajoute-t-il un peu plus tard, paraissant au bord des larmes.