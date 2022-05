Des manifestants pro-ukrainiens aspergent de peinture rouge l'ambassadeur russe en Pologne

La Russie dénonce régulièrement la "russophobie" des Occidentaux en général et de la Pologne en particulier. Suite à cet incident, le pays a réclamé de pouvoir organiser "sans tarder la cérémonie de dépôt de gerbe en assurant sa sécurité la plus totale face à toutes sortes de provocations". L'ambassade de Russie avait prévu d'organiser une cérémonie officielle sur le site, mais a annulé après une réponse négative du maire de Varsovie et du ministère des Affaires étrangères.

De son côté, le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, a assuré que "les autorités polonaises n'ont pas recommandé que l'ambassadeur russe dépose des fleurs le 9 mai à Varsovie". "La police a permis à l'ambassadeur de repartir en toute sécurité", a-t-il ajouté. Il a également tweeté que les militants s'étaient réunis là légalement pour protester contre "l'agression russe en Ukraine, où chaque jour le crime de génocide a lieu." "L'émotion des femmes ukrainiennes - qui ont pris part à la manifestation et dont les maris se battent courageusement pour défendre leur patrie - est compréhensible", a-t-il conclu.