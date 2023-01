L'Australie et la France se réconcilient sur fond de conflit en Ukraine

Richard Marles, ministre australien de la Défense, a salué un "projet de plusieurs millions de dollars" australiens et une "nouvelle coopération entre les industries de défense australiennes et françaises". Sébastien Lecornu a, lui, affirmé avoir obtenu l'assurance que l'alliance tripartite AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis) n'excluait aucun projet bilatéral et permettait aux deux pays de préparer des projets capacitaires "sur une page blanche".

Avec ces échanges d'amabilité, les deux pays espèrent tourner la page après des mois de brouille. En cause, la rupture brutale par Canberra d'un contrat de 56 milliards d'euros pour douze sous-marins du groupe français Naval Group. L'Australie avait préféré des appareils à propulsion nucléaire, britanniques ou américains.