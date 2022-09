Ukraine : des référendums d'annexion à la Russie dans plusieurs régions du 23 au 27 septembre

Leur intégration à la Russie représenterait une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Ce mardi 20 septembre, Le territoire séparatiste pro-russe du Donbass, à l'est de l'Ukraine, va organiser des référendums les 23 et 27 septembre prochains pour intégrer la Russie, ont rapporté leurs autorités et agences de presse officielles. Ces scrutins auront lieu dans les régions de Donetsk et de Lougansk, dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance peu avant de lancer son offensive contre l'Ukraine.

Dans la foulée de cette annonce, les autorités d'occupation de Kherson, au sud de l'Ukraine, ont prévu de tenir un référendum similaire, aux mêmes dates. La Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée (sud), un rattachement entériné par un référendum qui avait été précédé par une intervention militaire et qui est dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux.