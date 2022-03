Ukraine : du ring à la défense de Kiev, Vitali Klitschko une vie de combat(s)

Vitali Klitschko, 50 ans, grandit dans la région de Tchernobyl où son père, général soviétique, est chargé de la décontamination du site radioactif. Comme son frère, Vladimir, il mène une brillante carrière de boxeur. Surnommé "Iron Fist" (Poing d'acier), ce triple champion du monde est une terreur des poids-lourds : sur 47 combats, il en a remporté 45, dont 41 par K.O. Vladimir, lui, décroche en 1996 le titre de champion olympique à Atlanta, avant de rester invaincu pendant onze ans. Les deux frères, cependant, n'ont jamais combattu l'un contre l'autre, conformément à la promesse faite à leur mère.

Aujourd'hui, Vitali et Vladimir font front main dans la main, non plus en short de boxe, mais en treillis militaire. Vendredi dernier, les deux frères ont lancé un message à la coalition internationale pour les aider à défendre leur pays. "Chers Ukrainiens, chers Kiéviens, ce que la Russie a fait est une grande tragédie. C'est une tragédie pour toute l'Europe. Mais je suis convaincu que nous allons survivre. Nous resterons debout et nous pourrons montrer toute notre force et notre courage", déclare ainsi Vitali Klitschko, avant de céder la parole à son frère. "J'appelle tous les partenaires à l'international à observer cette tragédie se déroulant actuellement en Ukraine et cette guerre insensée, sans gagnants, seulement des perdants", reprend Vladimir à ses côtés. "Nous devons rester unis face à cette agression, contre l'agression russe. Ne laissez pas cela se produire et continuer cela en Ukraine. Ne laissez pas cela se produire en Europe, à la fin, dans le monde entier. Unis, nous sommes forts. Soutenez l'Ukraine." Dès le mois de février, Vladimir avait annoncé s'être inscrit comme réserviste en cas d'invasion russe.