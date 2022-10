Ukraine : Elon Musk lance un plan de paix avec la Russie, tollé de Kiev

À coups de messages et de sondages interposés, le ton est monté lundi entre Kiev et Elon Musk, autour d'un projet de paix controversé qui n'a pas manqué d'irriter le pouvoir ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky et d'autres responsables ukrainiens ont débattu lundi sur Twitter avec le milliardaire américain de l'invasion russe, l'ambassadeur de Kiev en Allemagne allant jusqu'à dire au fondateur de la société d'exploration spatiale SpaceX "d'aller se faire voir".

L'échange a commencé avec une proposition d'Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU, l'abandon de la Crimée à la Russie et d'un "statut neutre" pour l'Ukraine, un scénario qui "est très susceptible d'être le résultat final" du conflit selon lui. Le pionnier de la voiture électrique, avec le constructeur automobile Tesla, a laissé à ses quelque 107 millions d'abonnés sur Twitter le choix de voter "Oui" ou "Non" à cette proposition.