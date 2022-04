Embargo sur le pétrole russe : Bruno Le Maire espère "convaincre" les pays européens réticents

Si l'Union européenne s'est accordée sur des sanctions économiques contre la Russie, et sur un embargo sur le charbon russe qui n'entrera cependant en vigueur qu'en août prochain, les pays membres restent divisés quant à la décision de se priver du gaz ou du pétrole russes. Moscou a fourni 30% du brut et 15% des produits pétroliers achetés par l'UE au cours de l'année 2021. Une dépendance difficile à remplacer pour les pays importateurs, et qui assure à la Russie une manne financière colossale, alors même que les sanctions économiques des mêmes acteurs visent à l'isoler.