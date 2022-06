En cas d’embargo sur le pétrole russe, l’Irlande imagine-t-elle vraiment un "confinement énergétique" ?

Si Florian Philippot ne précise pas d'où il tient ses informations, des recherches permettent d'observer qu'il s'appuie sur des éléments rapportés la semaine passée par le quotidien irlandais Irish Independent. Ce dernier a évoqué auprès de ses lecteurs la tenue fin mai d'un "exercice de planification de haut niveau" ayant "proposé trois scénarios de déficit d'approvisionnement en carburant".

Cet exercice, apprend-on, a mobilisé "toutes les principales agences de l'État et le gouvernement". Si les autorités ont peu communiqué autour des différents scénarios, une série de mesures possibles a fuité, incluant notamment que "tous les travailleurs non essentiels recevront l'ordre de travailler à domicile". Ainsi que la mise en place d'une limitation pour "tous les déplacements en voiture non essentiels", mais aussi un contrôle strict "de la quantité de carburant que les automobilistes peuvent acheter à tout moment".

À cela s'ajoute la possibilité de réduire "la limitation de vitesse sur les autoroutes" ou l'introduction d'un "régime d'urgence selon lequel les automobilistes avec un numéro impair à la fin de leur immatriculation ne seront autorisés à conduire ou à faire le plein qu'un jour sur deux".