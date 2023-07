Guerre en Ukraine : ce voyage du chef de la CIA que les États-Unis ont gardé secret

C'est un voyage qui n'a pas été rendu public au moment où il a eu lieu. Peut-être en raison de son caractère critique. William Burns, l'actuel directeur de la CIA, s'est rendu récemment en Ukraine, où il a rencontré des responsables du renseignement et le président Volodymyr Zelensky, selon une information du Washington Post, confirmée à l'AFP par un responsable américain, vendredi 30 juin. Cette visite secrète s'est déroulée en juin, selon le quotidien américain, premier journal à en faire état, alors que les troupes de Kiev avaient déjà lancé leur contre-offensive, dans l'est et le sud du pays, contre les forces russes.

Selon le responsable américain, interrogé par l'AFP sous couvert d'anonymat, le patron de l'agence de renseignement "a voyagé en Ukraine comme il le fait régulièrement depuis le début voilà plus d'un an de l'agression récente de la Russie". À cette occasion, William Burns a réaffirmé "l'engagement américain à partager des renseignements pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe", a expliqué la même source. Selon le Washington Post, les dirigeants ukrainiens lui ont présenté des plans pour reprendre des territoires occupés et entamer des négociations de cessez-le-feu d'ici à la fin de l'année.