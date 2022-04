Rationner le gaz, baisser la température... La crise de l'énergie pousse l'Europe à la sobriété

L'Italie est l'un des plus gros consommateurs européens de gaz, et en importe plus de 95%. Cette énergie représente 42 % de sa consommation. Alors que le ministre de la Transition écologique, Roberto Cingolani, a déclaré jeudi 21 avril que Rome était obligée d'un point de vue éthique de cesser "bientôt" d'acheter du gaz russe, le gouvernement a lancé une "opération thermostat".

Dans les écoles et les administrations, le chauffage sera baissé d'un degré. Une mesure équivalente doit être adoptée cet été, avec la climatisation. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a d'ores et déjà fait comprendre à ses concitoyens que l'effort devait être collectif, et a appelé mercredi 20 avril ses compatriotes à faire quelques sacrifices : "Voulons-nous la paix, ou voulons-nous allumer la climatisation cet été ?", a-t-il demandé. Cette règle concernera également les foyers et les sociétés privées.