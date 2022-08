En Ukraine, malgré la guerre, le championnat reprend son cours

Les matches ne pourront être joués que dans un nombre restreint de stades, à Kiev et dans sa région, ainsi que dans les villes les plus occidentales du pays, au plus loin des fronts de l'est et du sud. Parmi les équipes privées de leur stade habituel, le Chakhtar Donetsk et le Metalist Kharkiv, deux équipes de la province assiégée du Donbass, donneront le coup d'envoi de la reprise, avec une première rencontre à Kiev, ce mardi à 13h locales - à la veille de la fête nationale de l'indépendance ukrainienne.

Construite depuis plusieurs années autour d'une armada de joueurs brésiliens, l'équipe de Donetsk repart presque de zéro, la quasi-totalité des joueurs étrangers ayant quitté le pays depuis le déclenchement du conflit. Les équipes de Tcherniguiv et de Marioupol, deux villes ravagées par les bombardements russes, la seconde désormais aux mains de Moscou, seront les grandes absentes ce championnat à seize.