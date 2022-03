L'Europe est-elle vraiment dépendante de la Russie pour son gaz ?

Des prix qui explosent et des importations qui posent question. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne multiplie les sanctions à l'égard du pays de Vladimir Poutine. Et s'est fixée un objectif à plus long terme : ne plus recourir au gaz russe d'ici à 2027. Mais pour faire pression sur la Russie, plusieurs voix s'élèvent pour demander un embargo total et immédiat sur le gaz russe, à l'instar de la décision prise par les États-Unis.

Facile à dire, plus compliqué à assumer, pourrait répondre l'Union européenne. Selon Eurostat, en charge des statistiques à la Commission européenne, la Russie est le principal partenaire de l'UE pour les livraisons de gaz. Au premier semestre 2021, 43,6% du gaz extra-européen importé au sein de l'Union européenne provenait de Russie, devant la Norvège et l'Algérie.

Un pourcentage tel que les incertitudes liées aux sanctions européennes ont d'ores et déjà entraîné une envolée des cours. Pour y faire face, Emmanuel Macron a annoncé vendredi que la Commission européenne aurait désormais mandat pour acheter du gaz de manière groupée, afin de réduire les prix.