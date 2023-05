Incursion armée en Russie : Belgorod-22, quel est ce site sensible évacué de toute urgence ?

Le timing "étrange" du retrait de ce stock d'armes a de quoi interpeller, étant donné la proximité de l'installation russe avec la frontière ukrainienne. "Cela pourrait être un signe que les actions des transfuges russes ont peut-être surpris le Kremlin", a indiqué au magazine américain Newsweek Mikhail Troitskiy, spécialiste en sciences politiques et relations internationales.

"Déplacer des munitions nucléaires hors de la zone de guerre serait un signe rassurant", a-t-il toutefois ajouté. "Cela suggère que la Russie ne veut pas créer un prétexte pour utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine en prétendues représailles contre Kiev qui bricole avec des munitions nucléaires russes saisies." Pour Nikolai Sokov, chercheur principal au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération, il est à plus de "99% certain" que l'évacuation a été réalisée par sécurité.