Guerre en Ukraine : la Finlande ferme ses frontières aux Russes avec un visa touristique dès jeudi soir

L'épineuse question de l'accueil des ressortissants russes divise les pays européens, les États frontaliers s'alignant sur la frilosité de la Finlande, tandis que ceux plus à l'ouest, comme l'Allemagne et la France, se montrent bien davantage ouverts.

Les Russes ont été de 30% plus nombreux la semaine dernière à entrer sur le territoire de l'Union Européenne par rapport à la semaine précédente, a annoncé mardi l'Agence européenne des frontières, Frontex, basée à Varsovie. Quelque 66.000 personnes ont franchi la frontière de l'un des pays membres entre le 19 et le 25 septembre, en majorité par les points de passage frontaliers finlandais et estoniens.