Guerre en Ukraine : centrale nucléaire occupée par l'armée russe, inquiétude en Occident... Le point sur la situation

Inquiétude autour de Zaporijjia. Ce dimanche 21 août, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont appelé à la "retenue" autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, actuellement occupée par l'armée russe depuis le mois de mars. L’Europe a fait part de sa forte inquiétude face à la recrudescence des bombardements autour de cette centrale, des bombardements qui pourraient causer une catastrophe majeure. Depuis plusieurs jours, Moscou et Kiev ont décidé de se rejeter la faux mutuellement.

Les quatre dirigeants, qui se sont entretenus au téléphone ce dimanche 21 août, ont aussi demandé l'envoi "rapide" sur place d'une mission des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon un communiqué commun. Ils ont également "convenu que le soutien à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe serait maintenu".