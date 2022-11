Crimes de guerre à Kherson, Lavrov au sommet du G20... Le point sur la situation en Ukraine

RISHI SUNAK. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est engagé à "interpeller le régime de Poutine" lors du G20 de cette année, qui débutera le 15 novembre à Bali, sur le conflit russo-ukrainien. "La guerre de Poutine a causé des ravages dans le monde entier, détruisant des vies et plongeant l'économie internationale dans la tourmente", a déclaré Sunak dans un communiqué avant de partir pour Bali ce dimanche 14 novembre.

"Ce sommet du G20 ne se déroulera pas comme d'habitude. Nous appellerons le régime de Poutine et dévoilerons son mépris total pour le type de et de respect de la souveraineté que représentent les forums comme le G20. Contrairement aux perturbations de Poutine, le Royaume-Uni et nos alliés travailleront ensemble pour faire des progrès significatifs en résolvant les défis économiques auxquels nous sommes confrontés et en améliorant la vie de notre peuple", a-t-il déclaré.

DOUGUINE. L'idéologue ultranationaliste russe Alexandre Douguine, considéré comme l'un des soutiens les plus zélés de l'offensive en Ukraine, a assuré qu'il restait loyal à Vladimir Poutine malgré la défaite de Moscou dans la ville ukrainienne de Kherson. "L'Occident (...) a commencé à diffuser un fake disant que moi-même et les patriotes russes se détournaient de Poutine depuis la reddition de Kherson et exigeaient prétendument son départ", a indiqué Alexandre Douguine sur Telegram, dans la nuit du samedi au dimanche 13 novembre. "Souffrir de la perte de Kherson est une chose. Mais notre relation au Commandant en chef en est une autre. Nous sommes loyaux à Poutine et soutiendrons l'opération militaire (en Ukraine) et la Russie jusqu'à la fin", a-t-il ajouté.