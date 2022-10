Reprise de la ville de Lyman, accélération de la contre-offensive... Le point sur la situation en Ukraine

La reprise de Lyman est une grande victoire pour les Ukrainiens et dans un court clip vidéo diffusé sur sa chaîne Telegram, Volodymyr a remercié les troupes ukrainiennes en service pour avoir libéré Lyman. Mais cette victoire est aussi saluée par d’autres acteurs importants sur la scène internationale. Pour le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, cette victoire est la preuve formelle que les Ukrainiens sont capables de repousser les forces russes. Ce jeudi 6 et vendredi 7 octobre, les dirigeants de l’UE et des autres pays du continent vont prendre le temps de se réunir pour trouver une réponse adaptée aux actions des Russes sur le territoire ukrainien depuis le début de la guerre.