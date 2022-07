Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky limoge sa procureure générale et son chef de la sécurité

Selon Volodymyr Zelensky, plus de 650 cas de trahison et de collaboration impliqueraient de responsables locaux, dont 60 dans les zones occupées par les forces russes et pro russes. "Un si grand nombre de crimes contre les fondations de la sécurité nationale (...) posent des questions très sérieuses aux dirigeants concernés", a déploré le chef d'État ukrainien. Et de poursuivre : "Chacune de ces questions recevra une réponse."

Au début de la guerre, un haut responsable de la sécurité avait déjà été écarté, une décision qui, selon le président ukrainien, s'est maintenant avérée justifiée, ajoute-t-il ce dimanche. "Des preuves suffisantes ont été recueillies pour dénoncer cette personne soupçonnée de trahison. Toutes ses activités criminelles sont documentées", a-t-il insisté.