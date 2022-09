La "villa de Zelensky en Italie" louée à des Russes ? On fait le point sur cette rumeur

En réalité, la presse italienne n'est pas unanime sur ce qu'elle appelle désormais "l'étrange affaire" de la villa. Tout a commencé le 31 août. Dans son édition du jour, le quotidien Il Tirreno affiche, en Une, le visage du président ukrainien devant une somptueuse résidence. En titre, le quotidien local affirme : "Zelensky loue à des Russes." Dans son article, le journaliste se fend d'échos de "rumeurs" entendues depuis la fête du 15 août dans la petite ville balnéaire de Forte dei Marmi, en Toscane, selon lesquelles des voix russes résonneraient depuis la piscine d'une villa achetée par l'ancien acteur. Seule source : le voisinage et les photos d'une russophone sur Instagram installée aux bords de la piscine au milieu du jardin d'oliviers.

En plus de cet article, une vidéo publiée des jours plus tard par le Corriere della Sera, quotidien le plus diffusé du pays, montre qu'il y a dans la villa des personnes russophones.