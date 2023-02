Guerre en Ukraine : Kamala Harris accuse la Russie de "crimes contre l'humanité"

À de nombreuses reprises, Kiev a appelé à la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes, mais sa forme exacte soulève des questions juridiques complexes. Lors de son discours, Kamala Harris a cependant montré son soutien dans ce sens. "Nous continuerons à soutenir le processus judiciaire en Ukraine et les enquêtes internationales, car la justice doit régner", a-t-elle déclaré à Munich. Depuis le début de l'invasion, les États-Unis ont documenté ou répertorié plus de 30.600 cas de crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine, précise le département d'État américain.