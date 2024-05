Ukraine : Kiev assure avoir déjoué un complot russe visant à assassiner Volodymyr Zelensky

Les autorités ukrainiennes ont affirmé mardi avoir déjoué un complot de Moscou visant à assassiner le président Volodymyr Zelensky. Deux officiers ukrainiens, suspectés d'avoir participé à la machination, ont été arrêtés.

La Russie n'a visiblement pas abandonné l'idée de se débarrasser de Volodymyr Zelensky. Régulièrement ciblé depuis le début du conflit en février 2022, le président ukrainien aurait fait l'objet d'un nouveau complot visant à l'assassiner. Heureusement pour le chef d'État, Kiev a mis au jour cette machination et l'a déjouée. Le service ukrainien de sécurité (SBU) a annoncé dans un communiqué avoir "démantelé un réseau d'agents" des services de sécurité russes (FSB) qui préparait "l'assassinat du président ukrainien". À noter que d'autres "hauts représentants" des sphères militaires et politiques auraient également été ciblés, comme le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov et celui du SBU Vassyl Maliouk.

"Le prendre en otage et le tuer"

Selon le SBU, "deux colonels" du service d'État ukrainien assurant la sécurité de responsables publics ont été appréhendés. "Ils ont été arrêtés il y a quelques jours", a précisé à l'AFP une source au sein des forces de l'ordre ukrainiennes. "C'étaient des hommes vraiment haut placés, l'un d'eux occupait le poste de chef d'un département", a-t-elle ajouté. Poursuivis pour "haute trahison" et "préparatifs pour un attentat terroriste", ils sont soupçonnés d'avoir "transmis des informations confidentielles" à la Russie et d'avoir été recrutés par les services secrets du Kremlin avant l'invasion de 2022. En plus, les deux hommes auraient tenté de recruter des "proches" du service de sécurité du président ukrainien afin de le "prendre en otage et de le tuer". Ils ont aussi tenté de se procurer des drones et des explosifs.

La Russie a été accusée à maintes reprises d'avoir tué des adversaires du Kremlin, dans le pays comme à l'étranger, mais elle a toujours nié ces allégations.