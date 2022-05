Ukraine : l'armée russe gagne du terrain à l'Est, Poutine au chevet de soldats blessés... Le point sur la situation

L'armée russe continue d'avancer dans ses positions à l'Est. L'avancée des forces russes à l'Est de l'Ukraine est d'autant plus impressionnante qu'elles "ont progressé davantage au cours de la semaine écoulée que pendant tout le reste du mois de mai", selon l'Institut pour l'étude la guerre (ISW), basé aux États-Unis. Pour autant, cette percée reste lente et limitée à des objectifs moins ambitieux que ceux prévus initialement par le Kremlin. Stratégiquement, Moscou a "renoncé à encercler d'un seul coup" toutes les forces ukrainiennes de l'Est, essayant plutôt de "sécuriser des encerclements plus petits [des troupes de Kiev]", ajoute l'ISW. Une façon de réaliser "des gains progressifs et mesurés". Parmi les zones que les Russes tentent de prendre en tenaille dans le Donbass : Severodonesk, mais aussi Bakhmout-Lyssychansk, Zolote (près de Popasna) et autour d'Avdiïvka, selon le centre de recherche américain.