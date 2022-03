L’État a-t-il les moyens d’exiger de TotalEnergies son départ de Russie ?

Pour l’économiste Maxime Combes, ancien porte-parole d’Attac France, "la Russie est la clé de voute de la stratégie industrielle" du groupe. Celui-ci n’aurait donc aucun intérêt à quitter le pays à cause de la guerre. Pour rappel, son activité russe représente 24% des réserves du groupe et 16% de sa production. Or, d’après l’économiste qui vient juste d’aider à rédiger une note sur le sujet, "en ayant promu les intérêts de TotalEnergies auprès de Vladimir Poutine, l'Élysée et Bercy sont coresponsables du refus de TotalEnergies de quitter la Russie". Maxime Combes prend pour exemple un déplacement d'Emmanuel Macron à Moscou en 2018 à la suite duquel "TotalEnergies a obtenu une participation directe entre 10% et 15% dans tous les futurs projets GNL de Novatek situés sur les péninsules de Yamal et de Gydan".