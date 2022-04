"L’horreur" et la "barbarie" de Boutcha en Une de la presse internationale

Après la découverte de dizaines de corps sans vie à Boutcha, près de Kiev, c’est toute la communauté internationale qui est sidérée. Alors que cette ville a été tout juste reprise par l’armée ukrainienne après plus d'un mois de combats, la présence d'au moins 22 cadavres a été constatée dans les rues. En parallèle, 57 corps ont été retrouvés dans une fosse commune, ont appris les secours locaux à l’agence de presse. Aussi, des images faisant craindre un plus large massacre de civils ont été diffusées par les autorités ukrainiennes puis par des journalistes sur place. Et se sont retrouvées en Une de la presse occidentale, ce lundi 4 avril.