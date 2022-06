Guerre en Ukraine : l'invasion russe est-elle "un exemple parfait de toxicité masculine" de Vladimir Poutine ?

En France notamment, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, tout comme 96% de la population carcérale, avance-t-elle. À l'échelle planétaire, les femmes représentent tout au plus 20% des prisonniers, record détenu par Hong Kong. Les hommes sont aussi sur-représentés dans les cas d'infractions les plus graves. Quant aux dirigeants internationaux, "ceux qui ont commis les pires horreurs au XXe siècle sont des hommes", poursuit la spécialiste, citant notamment la Seconde guerre mondiale et la Révolution culturelle chinoise, faisant tous deux respectivement aux alentours de 70 millions de morts. "Lorsque des hommes sont au pouvoir, les risques de violence sont plus importants", conclue-t-elle.

À l'inverse, des chercheurs ont démontré que les accords de paix ont 35% de chances en plus de perdurer au moins une quinzaine d'années quand ils ont été négociés par des femmes, davantage sensibles que les hommes à des questions sociales, de santé et de reconnaissance des victimes de guerre, relève Lucile Peytavin. Si bien que l'ONU a accru en 2000 la place réservée à celles-ci dans les institutions de résolution de conflit.