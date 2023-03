La milice Wagner accusée d'utiliser les migrants pour punir les soutiens de l'Ukraine

Selon Guido Crosetto, "l'immigration incontrôlée et continue (...) devient un moyen pour frapper les pays les plus exposés, en premier lieu l'Italie, et leurs choix géostratégiques". Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a lui aussi exprimé ses inquiétudes lundi, en marge d'un voyage en Israël, "parce que de nombreux migrants arrivent de zones contrôlées par le groupe Wagner".

Plus de 20.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre environ 6.000 sur la même période en 2022 et en 2021, selon le ministère de l'Intérieur. La plupart arrivent en provenance des côtes nord-africaines à bord d'embarcations surchargées au péril de leur vie. Un continent où sont actifs les hommes du groupe Wagner, notamment en Centrafrique et au Mali.