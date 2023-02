Guerre en Ukraine : la Chine envisage d'envoyer des "armes" à la Russie, selon Antony Blinken

La Chine sur le point de basculer ? Selon le secrétaire d'État américain, Pékin envisage de fournir des "armes" à la Russie afin d'aider Moscou à avancer dans son offensive en Ukraine. Et ce, après avoir honoré une rencontre avec son homologue chinois, le chef de la diplomatie Wang Yi. "Nous avons parlé de la guerre menée par la Russie et des inquiétudes que nous avons quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie", a-t-il dit sur CBS. Invité à préciser ses propos, Antony Blinken a indiqué qu'il s'agirait "principalement d'armes".

Les deux hommes se sont rencontrés samedi soir à Munich, en marge de la Conférence sur la sécurité, dans un échange que la diplomatie américaine a qualifié de "franc et direct". Le secrétaire d'État a mis en garde contre les "implications et les conséquences" pour la Chine s'il s'avérait qu'elle apportait un "soutien matériel" à la Russie dans sa guerre en Ukraine et même si elle l'aidait à échapper aux sanctions occidentales, a indiqué le porte-parole du département d'État, Ned Price.