Ukraine : la Russie accusée de préparer de faux référendums d'autodétermination

Dans l'est de l'Ukraine, les territoires séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk avaient pour leur part proclamé leur indépendance, en tant que "républiques populaires", à l'issue de référendums également jugés nuls et non avenus par la communauté internationale. "Il n'y aura pas de République populaire de Kherson", a menacé le président ukrainien, "si quelqu'un veut une nouvelle annexion, des sanctions plus puissantes frapperont la Russie".