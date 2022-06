La Russie affirme qu'elle détient plus de 6.000 prisonniers de guerre ukrainiens

La Russie a affirmé détenir "plus de 6.000" prisonniers de guerre ukrainiens, confirmant par ailleurs avoir échangé la veille 144 combattants ukrainiens contre autant de Russes et séparatistes prorusses. "Le nombre total de militaires ukrainiens capturés ou qui se sont rendus est de plus de six mille", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense.