Ukraine : la Russie coupe son gaz à la Pologne et à la Bulgarie, livraisons d'armes à Kiev... Le point sur la situation

Malgré l'éclatement de la guerre et les sanctions historiques adoptées par les alliés européens, les livraisons d'hydrocarbures n'avaient pas été entravées jusqu'à présent. Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine avait sommé les acheteurs étrangers "inamicaux" de payer la société d'État Gazprom en roubles, et non en euros ou en dollars comme d'ordinaire. Si la Pologne et la Bulgarie sont les premiers pays à se voir couper les vannes, ces deux membres de l'Otan et de l'Union européenne se disent toutefois préparés à diversifier leurs approvisionnements.